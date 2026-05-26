Concerto Vasco sold-out negli hotel | Federalberghi e Confcommercio analizzano l' impatto economico

I due concerti di Vasco Rossi al Parco Urbano il 5 e 6 giugno hanno portato a un riempimento totale degli hotel della zona. Federalberghi e Confcommercio hanno stimato un aumento significativo delle presenze turistiche e delle entrate legate all’evento, evidenziando l'impatto positivo sull’economia locale. Non sono stati forniti dati specifici, ma si conferma un effetto di grande rilievo sul settore ricettivo.

Il grande rocker Vasco Rossi e il suo doppio concerto al Parco Urbano (5 e 6 giugno) si confermano un formidabile volano non solo musicale, ma soprattutto economico e d'attrattività per Ferrara e la sua provincia. Tre sono i punti focali sui quali si concentra l'analisi di Federalberghi e. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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Vasco Rossi - Qui Si Fa La Storia (VascoNonStopLive)

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