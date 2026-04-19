Canzonissima, il programma musicale trasmesso da Rai1 con la conduzione di Milly Carlucci, ha ottenuto un grande riscontro di pubblico. La trasmissione, in questa sua nuova versione, si è confermata tra gli appuntamenti televisivi più visti della stagione primaverile. Recentemente, sui social sono state condivise le reazioni di alcuni artisti di rilievo alle esibizioni andate in onda, suscitando commenti e discussioni tra gli appassionati.

Grande successo per Canzonissima, il format musicale di Rai1 condotto in questo revival da Milly Carlucci, che si conferma tra gli show primaverili più seguiti degli ultimi anni. Oltre ad essere premiata dal pubblico e dalla critica, sono numerosi gli apprezzamenti dal mondo dello spettacolo, come quello fatto da Vasco Rossi a due protagonisti della trasmissione. Ecco le parole del cantautore in riferimento alla cover cantata da Leo Gassmann: Kom-plimentissimi Leo @leogass.official per la tua interpretazione e per il tuo senso che trovi in questa canzone. “A volte è complesso trovarne uno . al motivo per il quale siamo qui. Ma ogni giorno è un’ottima occasione per avere la propria rivincita al di là di quello che è il tuo sogno, il tuo obiettivo nella vita”.🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - CANZONISSIMA: VASCO ROSSI COMMENTA LE ESIBIZIONI DI 2 BIG SUI SOCIAL

Notizie correlate

Leggi anche: Luca Rossi Schmidt si racconta sui social del padre Vasco: “In casa ho respirato arte da sempre”

“La Pausini ha cantato l’inno nazionale in maniera impeccabile. E andate tutti a farvi fottere”: Vasco Rossi difende la cantante sui socialDopo le critiche piovute addosso alla cantante per la performance alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi, il Kom ha detto la sua Che Laura...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Canzonissima, vince Un senso interpretata da Leo Gassmann; Canzonissima 2026, quinta puntata: vince Un senso di Vasco Rossi con Leo Gassmann; Canzonissima 2026, i cantanti in scaletta e gli abbinamenti della quinta puntata (18 aprile); Canzonissima, le pagelle: Arisa fa piangere senza voce (9), Milly Carlucci regina dello show (8), Balivo fa scintille (7).

Vasco Rossi si complimenta con Leo Gassmann dopo la vittoria a Canzonissima: Kom-plimentissimi per il tuo sensoVasco Rossi celebra su Instagram Leo Gassmann dopo la vittoria a Canzonissima con Un senso. La risposta commossa del cantautore: Onorato Maestro. Il brano va in finale il 25 aprile ... lifestyleblog.it

Canzonissima, quinta puntata: Leo Gassmann vince con Un senso, Arisa si commuoveNella quinta puntata di Canzonissima 2026 a portare a casa la vittoria è stato Leo Gassmann con un pezzo di Vasco Rossi, ma sui social non tutti si sono detti d'accordo ... movieplayer.it

Leo Gassmann ha vinto la puntata di Canzonissima e puntualmente sono arrivati i complimenti del grande Vasco Rossi, l’autore della canzone Un Senso “Complimentissimi per la tua interpretazione e il tuo senso che trovi in questo brano”. Il padre Alessan facebook

Una serata straordinaria grazie a tutti #canzonissima @canzonissimarai x.com