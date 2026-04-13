Kyle Busch si trova in una fase delicata della sua carriera, con una serie di oltre cento gare senza vittorie nella NASCAR Cup Series. La sua ultima vittoria risale a diverse stagioni fa, e negli ultimi tempi ha incontrato diverse difficoltà tecniche durante le competizioni. La situazione ha attirato l’attenzione di appassionati e analisti, che seguono con interesse le sue prossime gare e le eventuali riprese.

Kyle Busch si trova ad affrontare una delle sfide più dure della sua leggendaria carriera sportiva, con un digiuno di vittorie che ha ormai raggiunto la soglia delle cento gare nella NASCAR Cup Series. Il pilota del numero 8 Richard Childress Racing non vede il traguardo più alto da quasi tre anni, un periodo di stasi che contrasta nettamente con il suo passato di dominatore assoluto, quando tra il 2005 e il 2023 riusciva a conquistare almeno un successo ogni singola stagione. L’analisi tecnica del declino: tra l’era Gen-7 e le difficoltà meccaniche. Per comprendere come il pilota più vincente attualmente attivo con 63 successi sia scivolato in questo lungo periodo senza trofei, è necessario osservare i dati tecnici e le dinamiche di adattamento ai nuovi standard tecnologici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Kyle Busch nel limbo: crisi tecnica e siccità di vittorie dopo 100 gare

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