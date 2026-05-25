Vannacci sbarca al Pirellone | Futuro Nazionale arriva in Regione grazie a due consiglieri

Due consiglieri regionali hanno portato Futuro Nazionale, il partito dell’ex generale, al Pirellone. La formazione di estrema destra è entrata ufficialmente in Regione, con Luca Ferrazzi, eletto con la lista civica e passato al Gruppo Misto, e Pietro Macconi. La presenza del partito si concretizza con il loro ingresso tra le fila dei consiglieri.

Sbarca al Pirellone Futuro Nazionale, il partito dell’ex generale Roberto Vannacci. Nella formazione, che si posiziona a estrema destra, sono entrati i consiglieri Luca Ferrazzi, eletto con la lista civica “Moratti Presidente” e passato a luglio 2024 al “Gruppo misto” e Pietro Macconi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Vannacci lascia la Lega e fonda Futuro Nazionale. A Salvini scrive: «La mia strada è unaltra»

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