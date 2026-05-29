Vannacci ha annunciato la proposta di creare un nuovo Ministero della Casa, con l’obiettivo di riformare le politiche abitative. La proposta prevede un cambiamento nella gestione degli affitti e delle assegnazioni, con un focus sui soggetti prioritari. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle modalità di intervento o sui criteri di priorità, né sui fondi destinati alla nuova struttura.

?? Punti chiave Come cambierebbe la gestione degli affitti con un nuovo ministero? Chi sono i soggetti prioritari per le nuove politiche abitative? Perché Vannacci contesta la gestione di Meloni sul femminicidio? Quali conseguenze avrà la proposta sulla divisione del centrodestra??? In Breve Proposta modifica legge Bassanini per superare il limite attuale di 14 ministeri. Priorità per pensionati, giovani e famiglie monoreddito contro il caro affitti. Critica a Meloni sulla legge elettorale e sull . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vannacci propone un nuovo Ministero della Casa: sfida a Salvini e Meloni

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