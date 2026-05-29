Roberto Vannacci ha criticato i leader del centrodestra, affermando che non lo vogliono e sostenendo di essere aperto al dialogo. Recentemente, ha accusato Salvini di avergli sottratto il tema della casa attraverso la creazione di un ministero dedicato. Inoltre, ha espresso delusione nei confronti di Meloni riguardo alla gestione del femminicidio. Le sue dichiarazioni sono state fatte in un contesto in cui continua a criticare i leader dei partiti potenzialmente alleati.

Dice che il centrodestra non lo vuole, che lui è aperto al dialogo. Ma intanto non passa giorno senza che Roberto Vannacci attacchi i leader dei partiti – potenzialmente – alleati. Oggi, per la prima volta, nel suo mirino è finita persino la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che come tutta Fratelli d’Italia è sempre stata molto silente – per scelta – sul posizionamento di Futuro nazionale. Dal punto di vista più strettamente politico, e tecnico, il partito del generale ha presentato la prima proposta di legge che si configura, a tutti gli effetti, come uno sgambetto a Matteo Salvini: creare un ministero per la casa. Il debutto legislativo dei quattro deputati di Fn suona come un dispetto al ministro delle Infrastrutture, che ha proprio la delega sulle questioni abitative. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lo “sgambetto” di Vannacci a Salvini: sottrargli il “tema casa” con un ministero. L’attacco anche a Meloni: “Che delusione sul femminicidio”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Salvini avverte Vannacci: C'è chi pensa solo alla poltrona. Chi esce dalla Lega finisce nel nulla

Notizie e thread social correlati

Vertice a casa Meloni con i vicepremier Salvini e Tajani: sul tavolo futuro e strategie dopo la sconfitta al referendumVenerdì sera, la presidente del Consiglio ha incontrato i due vicepremier in un vertice informale a casa sua.

Terremoto a destra, Salvini perde un altro pezzo da novanta: la big passa con Vannacci. E Meloni ora tremaIn un momento di tensione politica, un importante esponente della destra ha deciso di passare a un altro schieramento, unendosi a un candidato già...