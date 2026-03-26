Santanchè verso addio a FdI ex ministro valuta ingresso in Futuro Nazionale con Vannacci dopo scomunica di Meloni - RUMORS
Si diffondicano voci di un possibile cambio di partito da parte di un esponente politico, recentemente dimessosi dall’incarico di ministro del Turismo. Secondo alcune fonti non ufficiali, l’ex ministro starebbe considerando di unirsi a un nuovo movimento guidato da un generale in congedo, dopo aver ricevuto una scomunica pubblica dal leader del partito di appartenenza.
Dopo le dimissioni da ministro del Turismo per l’ “epurazione” attuata da Meloni, secondo rumors raccolti dal Giornale d’Italia, Daniela Santanchè starebbe valutando l’ingresso in Futuro Nazionale con Vannacci, considerato, di fatto l’unico partito “di destra vera” L’ex ministra del Turismo D. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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