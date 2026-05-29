Il vicepresidente statunitense ha dichiarato che nei colloqui di pace con l'Iran sono stati fatti progressi, anche se ci sono ancora un paio di punti da chiarire. Secondo le sue parole, le discussioni stanno avanzando, ma alcune questioni rimangono aperte. Nessuna data precisa è stata fornita riguardo al completamento delle trattative. La comunicazione è arrivata in un momento di negoziati ancora in corso.

In riferimento alla crisi sul fronte Iran, il vicepresidente statunitense JD Vance ha affermato che “un paio di punti” sono ancora oggetto di discussione, ma le parti stanno facendo progressi nei colloqui di pace. Fonti interne affermano che l’accordo preliminare darebbe inizio ad altri 60 giorni di negoziati sul programma nucleare di Teheran. Lo riportano i media statunitensi. Guerra in Iran – La diretta Inizio diretta: 290526 07:04 Fine diretta: 300526 00:00 07:11 290526 A Washington l'incontro tra Rubio e il ministro degli Esteri pachistano Il segretario di Stato americano Marco Rubio incontrerà il suo omologo pakistano a Washington, DC, mentre crescono le speranze di un accordo tra Stati Uniti e Iran. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, JD Vance ottimista sui colloqui: “Fatti progressi ma ci sono ancora un paio di punti da precisare” – la diretta

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Trump warns Iran of fresh US strikes | JD Vance signals diplomacy push | West Asia tensions escalate

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