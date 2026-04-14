Durante i colloqui con l’Iran sono stati registrati alcuni avanzamenti, ma le trattative non hanno ancora raggiunto gli obiettivi necessari per rimuovere l’uranio arricchito e impedire a Teheran di ottenere un’arma nucleare. La discussione si è svolta in un clima di attesa, con le parti che continuano a negoziare sui punti chiave del dossier. La situazione rimane complessa e in evoluzione.

Con l’Iran sono stati fatti dei progressi ma non sufficienti per rimuovere l’uranio arricchito e garantire che Teheran non possa avere un’arma nucleare. Lo ha detto il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance in un’intervista a Fox News.“Si sono mossi nella nostra direzione, ecco perché, credo, possiamo dire che abbiamo avuto alcuni segnali positivi, ma non si sono mossi abbastanza lontano”, ha detto. “Credo davvero che ci sia un grande accordo da realizzare, ma spetta agli iraniani fare il prossimo passo”, ha aggiunto. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Vance: "Nei negoziati fatti progressi ma non ancora sufficienti"

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