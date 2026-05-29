? Domande chiave Come possono le imprese sopravvivere senza sacrificare i margini di profitto?. Perché la carenza di personale mette a rischio il settore turistico?. Quali soluzioni possono risolvere il legame tra costi abitativi e lavoro?. Come può l'intelligenza artificiale compensare la mancanza di manodopera qualificata?.? In Breve Valore aggiunto 2024 supera 5,3 miliardi con 43.500 euro pro capite.. Paolo Cortese evidenzia compressione margini per il 33% delle imprese locali.. Il 55% delle figure professionali previste per il 2025 risulta difficile reperire.. Pepe Moder analizza impatto intelligenza artificiale per recuperare margini perduti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valle d’Aosta: il valore aggiunto vola, ma i costi minacciano le imprese

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