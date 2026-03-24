Le imprese farmaceutiche statunitensi che operano in Italia hanno generato un valore aggiunto di 6,3 miliardi di euro. In un quadro economico caratterizzato da tensioni commerciali e dal conflitto in Medio Oriente, i dati recenti sull’export del settore farmaceutico confermano il ruolo di rilievo dell’industria nel sistema economico italiano.

Mentre alle montagne russe dei dazi si aggiunge il conflitto in Medio Oriente, la farmaceutica si conferma “centrale nell’economia italiana e anche i recenti dati sull’export lo hanno evidenziato. Ebbene, circa la metà degli studi clinici effettuati in Italia nel 2023 sono realizzati dalle aziende produttrici di farmaci americane. Imprese che apportano complessivamente un valore aggiunto di 6,3 miliardi al nostro Paese”. A sintetizzare così a LaSalute di LaPresse la ricerca realizzata dalla Luiss Business School e promossa dall’ American Chamber of Commerce in Italy è Matteo Caroli, Associate Dean for Sustainability and Impact della Luiss Business School, a margine di un incontro a Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Farmaci: dalle imprese Usa in Italia 6,3 mld di valore aggiunto, le sfide

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