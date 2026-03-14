Valle d’Aosta | allerta arancione valanghe minacciano i

Sabato 14 marzo 2026 alle 16:31, la Valle d’Aosta ha emesso un’allerta arancione a causa del rischio valanghe. Le autorità hanno segnalato condizioni di pericolo elevato e invitano alla massima attenzione nelle aree montane. L’attenzione si concentra sulle zone soggette a slavine e sulle attività all’aperto programmante in questa regione. La situazione rimane sotto stretta sorveglianza.

Sabato 14 marzo 2026, alle ore 16:31, la Valle d’Aosta affronta un’onda di allerta arancione per il rischio valanghe. Il Centro funzionale della regione alpina ha lanciato il segnale massimo nella zona sud-orientale, tra le valli di Gressoney e Champorcher, dove si prevedono eventi di magnitudo maggiore in grado di interagire con le aree antropizzate. Nel resto del territorio regionale vige invece l’allerta gialla, che avvisa di possibili problemi alle reti di smaltimento delle acque e danni localizzati a causa delle precipitazioni in corso. La geografia del rischio nelle valli alpine. Il cuore dell’allerta risiede nella specifica conformazione orografica delle valli citate, dove le condizioni meteorologiche attuali stanno generando una minaccia diretta per gli insediamenti umani. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Valle d’Aosta: allerta arancione, valanghe minacciano i Articoli correlati Incubo valanghe sulle Alpi. Allerta in Valle d’Aosta, evacuata frazione a Bardonecchia, in Svizzera isolate diverse localitàAosta, 17 febbraio 2026 – Forte preoccupazione nelle regioni alpine per le valanghe. Puglia, maltempo: allerta temporali arancione per fascia adriatica barese, Valle d’Itria, tarantino e Salento Protezione civile, previsioni meteoIl dipartimento della protezione civile ha emesso l'allerta per la Puglia con validità dalle 14 per dieci ore. Contenuti e approfondimenti su Valle d'Aosta allerta arancione... Temi più discussi: Neve di marzo; Allerta meteo al Nord per sabato 14 marzo: in arrivo nubifragi, forti raffiche di vento e neve; Maltempo, allerta meteo gialla per temporali oggi 11 marzo: le regioni a rischio; Allerta Meteo Protezione Civile, si accentua l’instabilità al Centro: piogge e venti forti in una regione. Pericolo valanghe, allerta arancione in Valle d'Aosta(ANSA) - AOSTA, 14 MAR - Allerta 'arancione' in Valle d'Aosta per il pericolo valanghe a seguito delle precipitazioni in corso. Il bollettino di allarme è stato emesso dal Centro funzionale della regi ... msn.com Nevica in Valle d'Aosta, scatta l'allerta gialla per valangheSi riduce al solo Nord-Ovest della Valle d'Aosta (la dorsale di confine con Francia e Svizzera) l'area in ordinaria criticità per la nevicata in corso, ma l'allerta gialla scatta anche per il pericolo ... ansa.it Forti nevicate in Valle d'Aosta: scatta l'allerta arancione per pericolo valanghe - facebook.com facebook Il #13marzo 1936 la diga #Hoover, a valle del Grand Canyon del Colorado, è completata 2 anni prima del previsto. Utilizzati 3,5 mln di m3 di cemento. La diga, alta 221 m e lunga 201 m alla base, è una delle più grandi opere in cemento armato degli USA. Il c x.com