Valentina Persia ha espresso un forte disappunto riguardo a un gesto compiuto da Belen Rodriguez, che ha diviso l’opinione pubblica. Alcuni hanno elogiato il comportamento, altri l’hanno criticato aspramente. Nel frattempo, il nome di Belen Rodriguez rimane tra i più discussi sui social e nei media, con commenti di figure pubbliche che si sono succeduti nelle ultime ore. La vicenda ha suscitato reazioni contrastanti tra sostenitori e detrattori.

In queste ore il nome di Belen Rodriguez continua a essere al centro dell’attenzione mediatica e social, tra messaggi di vicinanza, polemiche e prese di posizione da parte di numerosi volti noti dello spettacolo. Dopo i recenti fatti che hanno coinvolto la showgirl a Milano, tra interventi dei soccorsi, ricovero e successive dimissioni, la rete si è rapidamente divisa tra chi esprime solidarietà e chi riapre vecchie critiche. In questo clima già acceso, a far discutere è stata soprattutto la reazione decisa e senza filtri di Valentina Persia, che ha scelto di esporsi con parole durissime contro quella che considera un’ipocrisia diffusa. Valentina Persia difende Belen a spada tratta: il suo discorso senza peli sulla lingua. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Valentina Persia è una furia, arrabbiata come non mai: il gesto per Belen divide, chi la elogia e chi la insulta

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