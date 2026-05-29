Dopo il ricovero per un crollo psicologico, sui social sono arrivati molti messaggi di solidarietà, ma una voce si è distinta, chiedendo: “Adesso vi dispiace?” Valentina Persia ha preso le sue difese, rispondendo agli haters che hanno criticato la showgirl. La discussione si è concentrata sui commenti negativi, mentre Persia ha espresso vicinanza e solidarietà pubblicamente. La polemica ha portato a un confronto tra le reazioni degli utenti online.

Nel mare di messaggi di solidarietà che hanno invaso i social dopo il ricovero di Belén Rodriguez per un crollo psicologico, una voce si è alzata controcorrente. Non per attaccare la showgirl argentina, ma per smascherare l’ipocrisia di chi oggi la difende dopo averla insultata per anni. Valentina Persia, comica romana senza peli sulla lingua, ha pubblicato un video destinato a far discutere, puntando il dito contro quella che ha definito una vera e propria giravolta collettiva della rete. La Persia, che in passato ha lavorato fianco a fianco con Belén, ha deciso di rinfrescare la memoria a molti utenti. Nel suo intervento social, registrato con il tono diretto e popolare che la contraddistingue, ha ripercorso anni di commenti al vetriolo rivolti alla Rodriguez. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - “Adesso vi dispiace?”: Valentina Persia difende Belén e attacca gli haters dopo il malore

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Valentina Persia e le posizioni impossibili con il suo nuovo fidanzato | Only Fun Comico Show

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