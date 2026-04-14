A soli 42 anni, Salvo, compagno di Valentina Persia, è deceduto, lasciando quest’ultima in uno stato di grande dolore. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media e dei social, suscitando cordoglio tra amici e conoscenti. Salvo era conosciuto nel suo ambiente per alcune attività di interesse pubblico, e la sua scomparsa ha generato molte reazioni di sorpresa e tristezza.

A soli 42 anni Salvo, il compagno di Valentina Persia, è morto, lasciandola sola e con il cuore spezzato. Purtroppo aveva una malattia congenita e nei loro quattro anni d’amore ha avuto un infarto all’anno. “Lui sapeva che sarebbe morto presto e quindi mi ha preparato alla sua scomparsa” ha confidato a Verissimo l’attrice comica in onda con un programma tutto suo sul Nove. Un dolore che non può spegnersi e che non può essere sostituito da un nuovo amore, anche se lei può contare sull’amore dei suoi due figli avuti quando aveva più di quarant’anni. “Io continuo a parlare con Salvo, a sentirlo vicino” ha confidato lei sempre nel salotto di Silvia Toffanin.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi era Salvo, il compagno di Valentina Persia morto a 42 anni

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