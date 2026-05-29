Valditara sul prof di Parma che non denuncia | Non condivido la decisione Sta scardinando il principio di autorevolezza e responsabilità che la scuola deve incarnare

Il ministro dell'Istruzione ha espresso disaccordo con la scelta di un insegnante di Parma di non denunciare un'aggressione subita. In un’intervista, ha affermato che questa decisione mina il principio di autorevolezza e responsabilità che la scuola dovrebbe rappresentare. Valditara ha criticato la scelta del docente, evidenziando come possa influire negativamente sulla percezione dell’autorità scolastica. La vicenda riguarda un episodio di violenza avvenuto all’interno di un istituto.

Secondo Valditara, di fronte a episodi simili, le giustificazioni non sono più ammissibili. “Con questo governo l’epoca del giustificazionismo è finita” afferma il Ministro, puntualizzando anche che non può esserci comprensione di fronte all’aggressione di un docente. “Le norme ci sono e vanno applicate. Quello che è successo è un fatto di assoluta gravità“. Il professore aveva giustificato la sua scelta affermando che denunciare i ragazzi non sarebbe stato un atto educativo. Valditara esprime un parere diametralmente opposto, sottolineando nell’intervista il rischio di legittimare comportamenti scorretti: “Io penso che un insegnante... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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