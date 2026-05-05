Valditara | Scuola deve essere il luogo dell’empatia Ridare autorevolezza ai docenti

Durante il suo intervento al quindicesimo Congresso nazionale della Uil Scuola a Riccione, il ministro dell'Istruzione e del Merito ha parlato di come la scuola debba essere un ambiente di empatia e ha sottolineato la necessità di rafforzare l'autorevolezza dei docenti. Ha anche fatto un aggiornamento sulla situazione della sicurezza negli istituti scolastici, illustrando alcune iniziative in corso.

Secondo quanto riportato dall’agenzia ANSA, il capo del Dicastero ha spiegato che gli episodi di violenza contro i lavoratori della scuola sono in calo, un risultato incoraggiante raggiunto grazie ai recenti provvedimenti. Ha poi precisato che questa costante flessione non autorizza ad abbassare la guardia, invitando tutti a restare vigili. Il ministro ha ricordato quanto siano complesse le condizioni operative quotidiane degli insegnanti e di tutto il personale, sottolineando l’importanza di tenere alta l’attenzione sul tema. Il discorso si è poi spostato sul clima che dovrebbe respirarsi all’interno delle classi. Valditara ritiene essenziale trasformare gli ambienti di apprendimento in ecosistemi fondati sulla comprensione reciproca.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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