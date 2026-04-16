Valditara premia per il suo coraggio lo studente che ha difeso la prof accoltellata a scuola a Trescore Balneario

Il ministro dell’istruzione ha premiato ieri a Roma uno studente che ha difeso una docente di francese, colpita con un coltello da un alunno di 13 anni in una scuola di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. L’atto di coraggio è stato riconosciuto dal ministro che ha consegnato un premio allo studente presente all’evento. La vicenda ha avuto luogo durante l’orario scolastico e ha coinvolto un insegnante e un alunno.

Lo studente che ha difeso la prof di francese, Chiara Mocchi, accoltellata da un alunno di 13 anni nella scuola di Trescore Balneario (Bergamo) è stato premiato ieri, a Roma, dal ministro Valditara per "il suo coraggio".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Valditara premia lo studente che ha difeso la prof accoltellata"Oggi noi istituiamo un premio per il merito dimostrato concretamente, per premiare quei giovani indicati dalle scuole che sapranno realizzare al... Valditara premia lo studente che ha difeso la prof accoltellata: "Istituiamo riconoscimento per giovani che realizzano valori del rispetto""Oggi noi istituiamo un premio per il merito dimostrato concretamente, per premiare quei giovani indicati dalle scuole che sapranno realizzare al... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Valditara premia lo studente che difese la prof accoltellata a Bergamo; Trescore, Valditara premia il ragazzino intervenuto in soccorso della professoressa accoltellata; Il Ministero lancia il premio al merito per gli studenti: Così formiamo cittadini consapevoli e solidali. Saranno le scuole a inviare le segnalazioni; Docente accoltellata, Valditara premia studente che l'ha difesa. La prof in collegamento: Studiate per l'esame. Valditara premia per il suo coraggio lo studente che ha difeso la prof accoltellata a scuola a Trescore BalnearioLo studente che ha difeso la prof di francese, Chiara Mocchi, accoltellata da un alunno di 13 anni nella scuola di Trescore Balneario (Bergamo) è stato ... fanpage.it Trescore, Valditara premia il ragazzino intervenuto in soccorso della professoressa accoltellataIl ministro e il riconoscimento al giovane intervenuto durante l'aggressione. L'insegnante Chiara Mocchi all'alunno: «La tua pedata è stata decisiva: hai avuto coraggio da vendere» ... bergamo.corriere.it Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha premiato il 13enne intervenuto in difesa della professoressa Chiara Mocchi accoltellata da un altro giovane studente, il 25 marzo a Trescore Balneario, nella Bergamasca. La stessa insegnante ha voluto ringrazi - facebook.com facebook Dalla drammatica vicenda di Trescore Balneario nasce un'iniziativa destinata a tutte le scuole italiane. Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato oggi l'istituzione di un premio nazionale dedicato agli studenti che si … x.com