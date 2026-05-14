Scuola e disabilità Valditara | Fatte cose molto concrete quasi 50 mila ragazzi con lo stesso prof di sostegno

Durante la prima Conferenza regionale sulla Famiglia a Roma, il Ministro dell'Istruzione ha riferito che sono state adottate misure concrete per l'inclusione scolastica. Ha affermato che circa 50.000 studenti con disabilità sono stati affidati allo stesso insegnante di sostegno. Il ministro ha anche indicato che sono stati realizzati interventi specifici nel settore scolastico per migliorare il supporto agli studenti con bisogni educativi speciali. Nessun altro dettaglio sulle azioni intraprese è stato fornito durante l'incontro.

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