A maggio si sono registrati massimi di temperatura di 38,2 gradi a Moncalieri, segnando un record nella Val Padana. Sono state osservate ondate di calore intense e persistenti. Le previsioni indicano che il riscaldamento del mare potrebbe influenzare le piogge future. Le notti tropicali, con temperature elevate, rappresentano un rischio per la salute urbana.

? Domande chiave Come influenzerà il calore del mare l'arrivo delle prossime piogge?. Quali rischi comportano le notti tropicali per la salute urbana?. Cosa devono controllare i proprietari di auto parcheggiate all'esterno?. Come possono i coltivatori proteggere i terreni dallo stress idrico?.? In Breve Piacenza 35,1 gradi e Parma 36,4 gradi segnano nuovi primati storici.. Temperature marine nel Mediterraneo occidentale superiori di 4 gradi alla media stagionale.. Luca Mercalli avverte rischio piogge intense per eccesso di vapore acqueo.. Notti tropicali sopra i 20 gradi minimi mettono a rischio salute urbana.. Trentotto gradi e due decimi registrati a Moncalieri il 28 maggio hanno sancito un nuovo primato climatico nella Val Padana, segnando una temperatura senza precedenti per il mese di maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Val Padana, picco di calore a maggio: record di 38,2 gradi a Moncalieri

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