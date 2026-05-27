Caldo record e temporali improvvisi | l’Italia tra 38 gradi e grandine

Da abruzzo24ore.tv 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Italia sta vivendo temperature fino a 38 gradi sulla Pianura Padana, con un caldo record causato dall’anticiclone subtropicale. Contestualmente, si sono verificati temporali improvvisi su Alpi, Appennino e al Sud, accompagnati da grandine. Le prime infiltrazioni umide hanno innescato fenomeni temporaleschi in diverse aree del paese.

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Roma - L’anticiclone subtropicale porta valori eccezionali sulla Pianura Padana, ma le prime infiltrazioni umide accendono temporali su Alpi, Appennino e Sud. Il caldo ha raggiunto il suo picco sull’Italia, con l’anticiclone subtropicale ormai al massimo della sua espansione e temperature in ulteriore aumento rispetto alle ultime 24 ore. La fase più intensa riguarda soprattutto la Pianura Padana, dove il pomeriggio si è trasformato in una vera parentesi rovente, con valori localmente eccezionali per il periodo. Le punte più elevate hanno toccato i 38°C a Parma, Modena, Bagnacavallo, nel Ravennate, e Rovigo. Valori di poco inferiori, intorno ai 37°C, sono stati registrati anche nel Padovano, nel Pavese e nell’Astigiano. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

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