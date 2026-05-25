Un anticiclone africano sta portando temperature elevate sull’Italia, con il giorno più caldo mercoledì 27 maggio. In questa giornata si prevedono fino a 35 gradi in Pianura Padana. Oggi, 17 città sono sotto un allerta gialla per il caldo, che da domani passerà a livello arancione. Le temperature si alzano soprattutto nelle aree del Centro-Nord e nelle zone interne.

Picchi di calore e allerte specialmente per l’area Centro-Nord della Penisola: il giorno più afoso di questa settimana sarà mercoledì 27 maggio mentre oggi sono 17 le città con bollino giallo che da domani diventerà arancione. Sono a rischio zero invece 6 città del Sud. Questo caldo torrido è opera del vasto anticiclone di origine subtropicale che si è ormai insediato stabilmente sul bacino del Mediterraneo bloccando ogni perturbazione e catapultando l’Italia in un clima estivo, con temperature che si trovano già diffusamente al di sopra delle medie del periodo e che dovrebbero durare fino a fine mese. L’allerta caldo interessa specialmente l’area Centro-Nord con temperature massime che supereranno la soglia dei 30 gradi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Anticiclone africano sull’Italia: mercoledì il picco, fino a 35 gradi in Pianura Padana. Oggi 17 le città con bollino giallo

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