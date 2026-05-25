Anticiclone africano sull’Italia | mercoledì il picco fino a 35 gradi in Pianura Padana Oggi 17 le città con bollino giallo
Un anticiclone africano sta portando temperature elevate sull’Italia, con il giorno più caldo mercoledì 27 maggio. In questa giornata si prevedono fino a 35 gradi in Pianura Padana. Oggi, 17 città sono sotto un allerta gialla per il caldo, che da domani passerà a livello arancione. Le temperature si alzano soprattutto nelle aree del Centro-Nord e nelle zone interne.
Picchi di calore e allerte specialmente per l’area Centro-Nord della Penisola: il giorno più afoso di questa settimana sarà mercoledì 27 maggio mentre oggi sono 17 le città con bollino giallo che da domani diventerà arancione. Sono a rischio zero invece 6 città del Sud. Questo caldo torrido è opera del vasto anticiclone di origine subtropicale che si è ormai insediato stabilmente sul bacino del Mediterraneo bloccando ogni perturbazione e catapultando l’Italia in un clima estivo, con temperature che si trovano già diffusamente al di sopra delle medie del periodo e che dovrebbero durare fino a fine mese. L’allerta caldo interessa specialmente l’area Centro-Nord con temperature massime che supereranno la soglia dei 30 gradi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Meteo: Anticiclone! Sole e Nebbie – Previsioni Fino al 10 Dicembre
Notizie e thread social correlati
Caldo africano sull'Italia, il picco mercoledì: fino a 35 gradiL’Italia si prepara a vivere un'ondata di caldo intenso proveniente da un anticiclone di origine africana.
Caldo africano in Italia: la Pianura Padana sfiora i 35 °CNella giornata di lunedì 25 maggio, le temperature in Italia hanno superato i 30 °C in molte zone, con la Pianura Padana che si avvicina a 35 °C...
Temi più discussi: Meteo, arriva un anticiclone con la prima ondata di caldo oltre 30 gradi: le previsioni; Caldo e anticiclone africano sull'Italia: 35°C in arrivo. Fino a quando?; Anticiclone e ondata di caldo in arrivo sull'Italia, previsioni di un'estate in anticipo con oltre 30 gradi; Anticiclone africano sull’Italia: temperature fino a 35°C la prossima settimana, c'è la conferma dei modelli.
Caldo africano sull’Italia con punte fino a 35 gradi, l’anticiclone spinge le temperature oltre la media di fine maggio. Le aree più colpite saranno la Pianura Padana e le vallate interne della Toscana, dove il #clima ricorderà quello di luglio. x.com
POSSIBILI VALORI ECCEZIONALI MERCOLEDI' IN PIANURA PADANA, PREVISTI FINO A 36 C A MILANO (!!) SEMPRE FRESCO IN ADRIATICO Ondata di caldo in affermazione e verso l'acme in Europa e su buona parte delle regioni italiane !! Se le attuali pr facebook
In Italia arriva l’estate, si prevede caldo anomalo con picchi di 35 gradi: ecco doveGià questo weekend ha visto un primo promontorio africano portare un anticipo d’estate, con punte di 30-32°C sulla Pianura Padana e nelle vallate interne del Centro. La fase più intensa è però attesa ... dire.it
Anticiclone e ondata di caldo in arrivo sull'Italia, previsioni di un'estate in anticipo con oltre 30 gradiL'anticiclone africano porta la prima ondata di caldo anomalo per qualche giorno: le temperature più alte in Pianura Padana e Toscana. Ma dura poco ... virgilio.it