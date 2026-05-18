Il labrador antidroga Elik va in pensione ma il suo conduttore non lo lascia | Resterà con me

Dopo più di nove anni di attività, il labrador antidroga Elik ha terminato il suo servizio operativo alla Spezia. Durante tutto il periodo, ha collaborato con l’appuntato Luca Rigano, con cui ha svolto numerosi interventi per il controllo e il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nonostante l’età, il conduttore ha deciso che Elik non verrà allontanato e continuerà a vivere con lui. La decisione è stata comunicata nelle ultime settimane, segnando la fine della carriera lavorativa dell’animale.

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La Spezia, 18 maggio 2026 – In questi giorni, dopo oltre 9 anni di servizio operativo, svolto sempre alla Spezia al fianco dell’appuntato Luca Rigano, è arrivato per il bellissimo labrador antidroga Elik il traguardo della meritata pensione. A quasi 11 anni d’età e nonostante l’immutata voglia di fare, il peso degli anni lo rende ormai non più idoneo ai ritmi dell’attività di servizio con le Fiamme Gialle. Continuerà comunque a giocare col suo fidato conduttore che ha deciso, dopo anni trascorsi insieme a condividere successi operativi, di continuare a prendersi cura di lui. Un legame indissolubile. La Guardia di finanza dà infatti la possibilità ai militari del comparto cinofilo di poter richiedere, a titolo personale, l’assegnazione del proprio cane al momento del collocamento a riposo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il labrador antidroga Elik va in pensione, ma il suo conduttore non lo lascia: “Resterà con me” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Mickey, il labrador dei Vigili del Fuoco va in pensione: ha salvato decine di vite in 8 anni5 marzo 2025: una palazzina di cinque piani crolla nel quartiere Carrassi a Bari, poco prima delle 19. Una vita da carabiniere a quattro zampe: va in pensione Ron, il cane antidroga col fiuto infallibileCi sono militari che lasciano il segno per il numero di operazioni portate a termine e altri che diventano leggenda per la loro capacità di scovare... Il labrador antidroga Elik va in pensione, ma il suo conduttore non lo lascia: Resterà con meIl cane in servizio per nove anni alla Guardia di Finanza della Spezia ha scovato centinaia di spacciatori e consumatori di sostanze stupefacenti ... lanazione.it Va in pensione il cane antidroga Elik in servizio alla guardia di finanza di SpeziaDopo oltre nove anni di servizio va in pensione Elik, il labrador antidroga in servizio alla guardia di finanza di La Spezia sempre al fianco dell'appuntato Luca Rigano. (ANSA) ... ansa.it