Negli Stati Uniti è stata lanciata un’app per gestire i conti dei minori, con un contributo iniziale di 1.000 dollari proveniente dal Tesoro. L'integrazione tra il Tesoro e piattaforme come Robinhood permetterà ai genitori di aprire conti per i figli, che riceveranno il fondo di avvio. Chi potrà beneficiare di questa somma sarà selezionato in base a determinati criteri stabiliti dalle autorità.

? Punti chiave Come funzionerà l'integrazione tra il Tesoro e piattaforme come Robinhood?. Chi potrà beneficiare del contributo iniziale di 1.000 dollari?. Quali regole vincolano i genitori ai versamenti annuali di 5.000 dollari?. Come cambierà il mercato finanziario con l'ingresso di milioni di minori?.? In Breve Bambini nati tra 2025 e 2028 ricevono 1.000 dollari dal Tesoro americano.. Famiglie possono aggiungere annualmente fino a 5.000 dollari tramite app dedicate.. Lancio nazionale programmato per il 4 luglio 2026 con partner Robinhood e BNY.. Scott Bessent coordina la collaborazione con banche come JPMorgan Chase e Wells Fargo..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - USA, via all’app per i conti dei minori: 1.000$ iniziali dal Tesoro

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She Allowed Her 15-Year-Old Son to Marry His 21-Year-Old Babysitter

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