Sequestrato il tesoro del clan Saltalamacchia dei Quartieri Spagnoli | case conti e attività per 5 milioni

Nelle ultime ore è stato disposto un sequestro preventivo di beni appartenenti a presunti membri del clan Saltalamacchia nei Quartieri Spagnoli. L'operazione ha coinvolto case, conti e attività commerciali, per un valore complessivo di circa 5 milioni di euro. Il provvedimento si inserisce nell'ambito di un’indagine condotta nel 2023, che ha portato all'arresto di diversi soggetti legati al gruppo criminale.

Eseguito un sequestro preventivo contro presunti esponenti del gruppo di camorra dei Quartieri Spagnoli; il provvedimento legato all'indagine che portò a numerosi arresti nel 2023.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Un tesoro di 16 milioni milioni e 118 immobili sequestrato a un imprenditore residente in SvizzeraPavia, 10 marzo 2026 - Dopo gli arresti e i sequestri scattati nel 2019, ora è arrivata la confisca definitiva dei beni. Napoli, blitz ai Quartieri Spagnoli: 5 milioni sequestrati alla camorra? Cosa sapere Sequestrati 5 milioni di euro ai clan dei Quartieri Spagnoli a Napoli. Contenuti e approfondimenti Sequestrato il tesoro del clan Saltalamacchia dei Quartieri Spagnoli: case, conti e attività per 5 milioniEseguito un sequestro preventivo contro presunti esponenti del gruppo di camorra dei Quartieri Spagnoli; il provvedimento legato all'indagine che portò ... fanpage.it Traffico di droga nei quartieri spagnoli: sequestri per 5 milioni di euroScoperto un sistema di piazze di spaccio, sia tradizionali, sia volanti, operanti attraverso un sistema di consegna a domicilio della droga ... napolitoday.it