La V Commissione della Camera dei Deputati ha approvato un emendamento al decreto legge collegato al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che consente ai minorenni di utilizzare l’app IO. La misura riguarda i quattordicenni, ampliando così le possibilità di accesso ai servizi digitali offerti dall’applicazione. La decisione si inserisce nel quadro delle iniziative volte a promuovere l’autonomia digitale dei giovani utenti.

La V Commissione della Camera dei deputati ha approvato un emendamento al decreto legge relativo al Pnrr che estende l’accesso all’app IO anche ai minorenni. La decisione, discussa in sede di Commissione Bilancio, permette ai ragazzi che hanno raggiunto i 14 anni di utilizzare il sistema IT Wallet per gestire i propri documenti digitali senza la necessità dell’autorizzazione dei genitori. Questa evoluzione normativa punta a facilitare l’autonomia digitale dei giovanissimi attraverso il punto di accesso telematico previsto dal disegno di legge firmato dal governo. ha compiuto quattordici anni e possiede già un’identità elettronica, sarà possibile consultare e mostrare i titoli o le attestazioni con effetti giuridici contenuti nel portafoglio digitale italiano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - App IO ai quattordicenni: via libera all’autonomia digitale dei minori

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