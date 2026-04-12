Iran | mancato accordo Usa-Teheran Trump annuncia blocco navale a Hormuz

Dopo un nuovo round di negoziati in Pakistan tra Stati Uniti e Iran, le trattative non sono riuscite a produrre un accordo. Nel frattempo, il governo statunitense ha annunciato l'intenzione di attuare un blocco navale nello Stretto di Hormuz, mentre le tensioni sui temi del nucleare e della libertà di navigazione nel tratto di mare rimangono elevate. La regione continua a essere al centro di accese discussioni internazionali senza segnali di risoluzione immediata.

Nessun accordo dopo il round di negoziati tra Stati Uniti e Iran in Pakistan, con tensioni che restano alte su nucleare e libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz. Washington parla di "offerta finale" respinta, Teheran accusa gli Usa di non aver guadagnato fiducia, mentre il presidente americano, Donald Trump, annuncia un blocco navale immediato a Hormuz, definendo "illegale" ogni pedaggio imposto dall'Iran. Sullo sfondo, il presidente russo Vladimir Putin si propone come mediatore e il conflitto tra Israele e Libano continua ad alimentare l'instabilità regionale. Dopo oltre 20 ore di colloqui a Islamabad, il vicepresidente americano JD Vance ha confermato lo stallo: "Abbiamo presentato la nostra offerta finale e migliore", ribadendo che per Washington resta imprescindibile l'impegno iraniano a non sviluppare armi nucleari.🔗 Leggi su Iltempo.it

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