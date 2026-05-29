Urologia di Padova premiata a Washington | Best Poster Award all’AUA 2026

Notizia in breve

L'Urologia dell'Azienda OspedaleUniversità di Padova ha ricevuto il premio Best Poster Award durante l’American Urological Association (AUA) 2026 a Washington DC. La premiazione è avvenuta in collaborazione con l'Urologia della University of Illinois di Chicago. La cerimonia si è svolta durante il congresso internazionale dedicato alla specialità urologica.