Eccellenza internazionale | Urologia dell’Aoup premiata per le tecnologie utilizzate

Da lanazione.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’unità operativa di Urologia 1 di un ospedale pisano ha ricevuto un riconoscimento internazionale per le tecnologie impiegate nelle procedure. Il premio è stato assegnato in occasione di un evento dedicato alle eccellenze nel settore sanitario, riconoscendo l’uso di innovazioni all’avanguardia. La cerimonia si è svolta oggi in città, con rappresentanti di strutture sanitarie provenienti da diversi Paesi.

Pisa, 5 maggio 2026 – L’unità operativa di Urologia 1 dell’Aoup ha ottenuto l’attestato di Centro di eccellenza per le tecnologie fusion Koelis (biopsia prostatica fusion e terapia focale del carcinoma prostatico) con la certificazione di trainer esperto in queste metodiche per Riccardo Bartoletti, direttore nonché ordinario di Urologia all’Università di Pisa e i colleghi urologi Alessandro Zucchi (associato) e Matteo Pacini. Nei mesi scorsi proprio in Aoup, all’Ospedale di Cisanello, si era tenuta infatti la prima Masterclass su entrambe le procedure con i maggiori esperti europei del settore, fra cui Eric Barret di Parigi e Juan Ignacio Martínez-Salamanca di Madrid, responsabili del progetto Jupiter afferente alla Società Europea di Urologia, oltre a 10 discenti provenienti da tutta Italia.🔗 Leggi su Lanazione.it

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