Eccellenza internazionale | Urologia dell’Aoup premiata per le tecnologie utilizzate

L’unità operativa di Urologia 1 di un ospedale pisano ha ricevuto un riconoscimento internazionale per le tecnologie impiegate nelle procedure. Il premio è stato assegnato in occasione di un evento dedicato alle eccellenze nel settore sanitario, riconoscendo l’uso di innovazioni all’avanguardia. La cerimonia si è svolta oggi in città, con rappresentanti di strutture sanitarie provenienti da diversi Paesi.

Pisa, 5 maggio 2026 – L’unità operativa di Urologia 1 dell’Aoup ha ottenuto l’attestato di Centro di eccellenza per le tecnologie fusion Koelis (biopsia prostatica fusion e terapia focale del carcinoma prostatico) con la certificazione di trainer esperto in queste metodiche per Riccardo Bartoletti, direttore nonché ordinario di Urologia all’Università di Pisa e i colleghi urologi Alessandro Zucchi (associato) e Matteo Pacini. Nei mesi scorsi proprio in Aoup, all’Ospedale di Cisanello, si era tenuta infatti la prima Masterclass su entrambe le procedure con i maggiori esperti europei del settore, fra cui Eric Barret di Parigi e Juan Ignacio Martínez-Salamanca di Madrid, responsabili del progetto Jupiter afferente alla Società Europea di Urologia, oltre a 10 discenti provenienti da tutta Italia.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Eccellenza internazionale: Urologia dell’Aoup premiata per le tecnologie utilizzate Notizie correlate Missione umanitaria in Paraguay: nella delegazione internazionale anche il chirurgo dell'Aoup Gian Luca GattiIl responsabile del Percorso Labiopalatoschisi dell'Aoup ha partecipato al progetto di cooperazione sanitaria con cui sono state curate 130 persone... Donazione a cuore fermo nel trapianto di fegato: l’Aoup premiata in CoreaPisa, 17 aprile 2026 - Lorenzo Petagna, chirurgo dell’Unità operativa di Chirurgia epatica e del trapianto di fegato dell’Aoup, è stato premiato con... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Telemedicina del San Raffaele di Milano per una second opinion d'eccellenza. Eccellenza internazionale: Urologia dell’Aoup premiata per le tecnologie utilizzateL’unità da Riccardo Bartoletti ha ottenuto l’attestato di Centro di eccellenza per le tecnologie fusion Koelis ... lanazione.it Eccellenza urologica al Cardarelli: il Prof. Vincenzo Altieri entra in servizio e firma una complessa tumorectomia roboticaCAMPOBASSO - Nuovo passo avanti per la sanità molisana. Il presidio ospedaliero A. Cardarelli rafforza il proprio polo di eccellenza ... molisenetwork.net