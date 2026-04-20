Birraria Poschiavina premiata allo Swiss Beer Award 2026
La Birraria Poschiavina SA ha ricevuto un premio allo Swiss Beer Award 2026. La vittoria riguarda la India Pale Ale “LaBira”, realizzata sotto la supervisione del mastrobirraio Davide Mutti. La competizione si svolge annualmente e premia le migliori birre prodotte nel paese. La Birraria Poschiavina si trova nella Valposchiavo, regione in cui si concentra la produzione di questa birra premiata.
Un importante riconoscimento per la Birraria Poschiavina SA e per tutta la vicina Valposchiavo. La India Pale Ale “LaBira”, prodotta sotto la guida del mastrobirraio Davide Mutti, è stata premiata allo Swiss Beer Award 2026, il concorso che valorizza le migliori produzioni brassicole della.🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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