Un uomo di 36 anni è stato arrestato a Milano dopo aver tentato di truffare una donna di 75 anni fingendosi un carabiniere. La polizia ha ricevuto una segnalazione da un amico della vittima, che ha permesso di intervenire in tempo. Quando l'uomo si è presentato a casa della donna, è stato sorpreso dai veri militari e arrestato sul posto.

Milano, 20 aprile – Ha cercato di truffare un’anziana, fingendosi un carabiniere, ma una volta arrivato nella casa della donna è stato sorpreso dai “colleghi” militari che lo hanno arrestato. Nella serata del 17 aprile, a Milano, i carabinieri della Stazione Greco Milanese hanno bloccato, per tentata truffa aggravata, un 36enne originario dello Sri Lanka, senza fissa dimora in Italia, nullafacente e pregiudicato per reati specifici. I militari sono intervenuti presso un’abitazione in zona Niguarda dopo aver ricevuto una segnalazione legata al tentativo. Ad avvisare il 112 è stato un conoscente della vittima, una donna 75enne italiana la quale, al momento dell’arrivo dei carabinieri, era al telefono con un sedicente “comandante dei carabinieri di via Moscova”.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cerca di truffare una 75enne a Milano: arrestato uomo di 36 anni. Decisiva la segnalazione di un amico della vittima

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