Si accascia a piazza di Spagna agenti della polizia locale lo rianimano e gli salvano la vita

Un uomo si è accasciato senza preavviso a piazza di Spagna, privo di respiro e senza battito. Testimoni hanno chiamato le forze dell’ordine, che sono intervenute tempestivamente. Agenti della polizia locale hanno avviato le manovre di rianimazione, riuscendo a ristabilire le funzioni vitali dell’uomo. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, che hanno preso in carico il paziente e lo hanno trasportato in ospedale.

Roma, 28 maggio 2026 – Si è accasciato improvvisamente al suolo, privo di conoscenza, di respiro e di attività cardiaca. Momenti di forte apprensione nel cuore di Roma, nei pressi di Piazza di Spagna, dove un uomo di 62 anni, di nazionalità bulgara, è stato soccorso da una pattuglia della polizia locale di Roma Capitale del I Gruppo Centro. Gli agenti, impegnati nel consueto servizio di vigilanza nell’area, sono intervenuti all’altezza di Rampa Mignanelli, dove il cittadino era caduto a terra dopo essere stato colto da un arresto cardiaco. Compresa subito la gravità della situazione, il personale della Polizia Locale ha avviato senza esitazione le manovre di rianimazione cardiopolmonare, in attesa dell’arrivo dei sanitari. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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