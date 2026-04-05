Elisa Leonardi, partecipante di Uomini e Donne, ha pubblicato un messaggio sui social che ha suscitato discussioni tra i follower. Nel corso del suo percorso nel programma, il gesto ha attirato l’attenzione sulla sua relazione con Ciro Solimeno. Non ci sono state comunicazioni ufficiali che confermino una decisione definitiva o un’uscita anticipata, ma il post ha fatto discutere gli spettatori.

Nel percorso di Elisa Leonardi a Uomini e Donne, un semplice gesto social riporta l’attenzione sul suo rapporto con Ciro Solimeno. Nelle ultime ore, una risposta pubblicata su TikTok ha acceso il dibattito tra i fan, arrivando in un momento particolarmente delicato del trono classico. Nuovo amore per Nicole Belloni dopo Flavio Ubirti Il commento su TikTok che fa discutere. Tutto nasce da una risposta lasciata da Elisa Leonardi sotto un video su TikTok. A una domanda diretta di un’utente – “Ma cosa stai aspettando?” – la corteggiatrice ha replicato: “Me lo chiedo pure io”. Una frase breve che ha subito attirato l’attenzione del pubblico di Uomini e Donne. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Elisa Leonardi lascia Uomini e Donne prima della scelta? Il gesto social fa discutere

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