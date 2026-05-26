Uomini e Donne | le prime parole di Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi dopo la scelta

Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi hanno annunciato le prime parole dopo aver scelto di stare insieme nel programma di Uomini e Donne. I due hanno parlato pubblicamente, condividendo le proprie emozioni e ringraziando il pubblico per il supporto ricevuto. La coppia ha inoltre spiegato di essere felice della decisione presa davanti alle telecamere. La puntata si è conclusa con un abbraccio tra i due.

I telespettatori di Uomini e Donne hanno assistito all’emozionante scelta di Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi. Subito dopo la registrazione i due ragazzi hanno condiviso le loro prime impressioni. Il tronista, visibilmente emozionato, ha dichiarato: “Non vedo l’ora di iniziare questo percorso al di fuori del programma, insieme a te! “. La coppia, ora formata, si prepara ad affrontare la vita lontano dalle telecamere: ecco come. Marco e Cinzia stanno insieme? Gesti sorprendenti dopo l’ultima registrazione Le reazioni dopo la scelta. Subito dopo la scelta, Ciro ed Elisa hanno rilasciato delle dichiarazioni a Witty Tv, dove hanno esposto le loro sensazioni. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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Uomini e Donne anticipazioni: Ciro Solimeno ha fatto la sua scelta

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