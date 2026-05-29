uno sguardo al femminile sul futuro

Domani aprirà una mostra con 96 artiste visuali, tutte donne, all’interno della chiesa di Sant’Agostino. Le opere saranno visibili fino a data da definirsi. La mostra presenta lavori di artiste provenienti da diverse provenienze e background, tutte impegnate nel campo delle arti visive. L’esposizione si svolge in uno spazio storico, trasformato temporaneamente in galleria d’arte. La presenza di così tante donne in questa iniziativa rappresenta una partecipazione significativa nel settore artistico.

Sono ben 96 e tutte donne, le artiste visuali che da domani esporranno all’interno della chiesa di Sant’Agostino. L’inaugurazione della collettiva loro riservata, dal titolo " Visioni del futuro. Uno sguardo al femminile" è fissata per le 17, alla presenza dell’assessore alla Cultura Camillo Acerbi. Promossa dal Comune di Cesena -assessorato ai Diritti e alle Politiche delle Differenze, insieme a Fidapa. B.P.W. Sezione Cesena-Malatesta che ne cura la direzione artistica, la mostra vede la collaborazione negli allestimenti di Associazione Adarc e Officina dell’Arte. L’iniziativa, finanziata dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito delle linee... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Nicea nello sguardo delle donne.

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