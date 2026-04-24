Juventus | uno sguardo sul futuro

La Juventus si concentra sul futuro e sta pianificando la prossima stagione. La squadra ha concluso l’ultima annata con risultati alterni e ora la dirigenza sta preparando la rosa in vista del nuovo campionato. Luciano Spalletti, già confermato come allenatore fino al 2028, continua a guidare il progetto tecnico del club. Sono in programma alcune operazioni di mercato per rafforzare il gruppo e migliorare la competitività complessiva.

La Juventus guarda avanti e lo fa con ambizione. Dopo una stagione segnata da alti e bassi, la dirigenza bianconera è già al lavoro per costruire una squadra più competitiva attorno alle idee di Luciano Spalletti, confermato in panchina fino al 2028. L’obiettivo è chiaro: ridurre il gap L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: uno sguardo sul futuro Playoff conquistati, 3° posto obiettivo concreto. Uno sguardo sul futuro del Cosenza. Notizie correlate Milan, riecco Cardinale! Il patron torna a San Siro per il derby: uno sguardo sul futuro tra stadio e NBA EuropeRinnovo Vlahovic, l’apertura dopo l’incontro cruciale: il serbo ha rassicurato la Juve su un aspetto! Sassuolo, boom Kone: valore raddoppiato, ora se... Uno sguardo al futuro: ecco il portale “EssereVigonza.it”Oltre ad un cambio di passo sul fronte della comunicazione istituzionale il sindaco di Vigonza Gianmaria Boscaro ha annunciato la nascita di un... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Lo Juventus Museum accoglie la foto di squadra più antica del Club; Il fattore Kalulu per la Juventus che cerca la Champions: col Milan è sfida al suo passato; Giletti e il mercato: Juve, serve un top a centrocampo e Vlahovic va sostituito; Milan-Juventus, Capello: Non mi aspetto un biscotto. Juventus, Koopmeiners la chiave per rinforzare la mediana: se va via assalto a uno tra Lobotka, Kessie o EdersonLe squadre di successo hanno spesso la fisionomia degli allenatori che le guidano: Luciano Spalletti rappresenta un sapiente mix tra la scuola italiana classica e le novità che arrivano dal continente ... sport.virgilio.it Moggi svela: Conte disse no alla Juventus, poi sul NapoliMoggi analizza il Napoli e svela un retroscena su Conte e la Juventus: parole chiare anche sul futuro e sulla Nazionale italiana. europacalcio.it Rivoluzione totale in porta: Alisson apre al ritorno in Italia e la Juve prepara il triennale per il brasiliano. #Alisson #Juve #Calciomercato #Liverpool #juventusnews24 facebook Calciomercato #Juventus Le ultime su #DiGregorio e #Perin x.com