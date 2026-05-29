Uno Bianca la verità di Fabio Savi | Non fummo coperti dai servizi segreti non ho nulla da nascondere

Fabio Savi, ex membro della banda della Uno Bianca, ha dichiarato di non essere stato coperto dai servizi segreti e di non avere nulla da nascondere. La sua intervista esclusiva sarà trasmessa venerdì 29 maggio durante una puntata di Quarto Grado, condotto da Gialuigi Nuzzi. Savi ha ribadito la propria posizione in merito alle accuse e alle indagini che lo riguardano.

"Non fummo coperti dai servizi segreti, non ho nulla da nascondere". Questa la posizione di Fabio Savi, il “lungo” della banda della “Uno bianca”, che ha rilasciato un'intervista esclusiva che andrà in onda venerdì 29 maggio nel corso della puntata di Quarto Grado, condotto da Gialuigi Nuzzi con. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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