Roberto Savi è stato il capo della banda conosciuta come Uno Bianca, un gruppo criminale attivo tra la fine degli anni ’80 e i primi anni ’90. La sua figura è legata a una serie di attentati e furti che hanno provocato numerosi feriti e vittime. Recentemente, Savi ha dichiarato di non essere stato arrestato subito perché, secondo lui, era protetto dai servizi segreti. La vicenda ha riacceso l’attenzione sulle indagini e sulla presenza di eventuali protezioni istituzionali.

Roberto Savi è stato il leader della cosiddetta Banda della Uno Bianca, un gruppo responsabile di una lunga scia di sangue tra la fine degli anni ’80 e i primi anni ’90. Insieme al fratello Fabio Savi e ad altri complici, molti dei quali appartenenti alle forze dell’ordine, ha seminato il terrore soprattutto tra Emilia-Romagna e Marche. La banda deve il suo nome all’auto utilizzata per i colpi, una Fiat Uno bianca, diventata simbolo di una stagione di violenza fatta di rapine, assalti e omicidi. Il bilancio è pesantissimo: 24 vittime e oltre 100 feriti, in una sequenza di crimini che ha sconvolto l’opinione pubblica. Detto “il monaco” (per il carattere mite e silenzioso), fu il primo della banda a essere arrestato.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Roberto Savi, chi è l’ex capo della banda della Uno Bianca: “Perché non ci hanno presi? Eravamo protetti dai servizi segreti”

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