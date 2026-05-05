Roberto Savi, coinvolto nelle vicende della banda della Uno Bianca, è recentemente stato intervistato nel nuovo episodio di Belve Crime su Rai 2. Lo spin-off del programma principale si concentra su persone legate a crimini, tra cui testimoni e protagonisti. L'intervista si inserisce nel racconto delle vicende che hanno segnato quella fase della cronaca italiana, offrendo una testimonianza diretta di Savi.

Roberto Savi è tra i protagonisti delle nuove interviste di Belve Crime su Rai 2, lo spin-off del classico Belve dedicato a colpevoli, testimoni o protagonisti di crimini. Ma chi è Roberto Savi, incontrato da Francesca Fagnani nel carcere di Bollate? Ecco la sua storia. Chi è Roberto Savi e qual è la sua storia. Ex poliziotto, oggi quasi 72enne, Roberto Savi è meglio noto come il capo della banda della Uno Bianca, la nota organizzazione criminale che dal 1987 al 1994 ha terrorizzato e segnato l’Italia, in particolare Emilia Romagna e Marche, con una scia di sangue che conta 24 persone ammazzate e 114 ferite, insieme ad un’infinità di reati, in appena sette anni.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - La vera storia di Roberto Savi della Uno Bianca

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