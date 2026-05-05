Dopo più di trent’anni, Roberto Savi, ex leader della banda conosciuta come Uno Bianca, ha deciso di parlare pubblicamente dal carcere di Bollate. In un’intervista, ha spiegato le ragioni per cui la polizia non è riuscita a catturarlo e ai suoi complici durante le indagini. Le sue parole rappresentano una novità nel caso, che ha segnato profondamente la storia criminale italiana degli anni Ottanta e Novanta.

A oltre tre decenni dai fatti, Roberto Savi, capo della famigerata Banda della Uno Bianca, rompe il silenzio dal carcere di Bollate e torna a parlare pubblicamente in un’intervista destinata a far discutere. Il faccia a faccia con Francesca Fagnani, in onda a Belve Crime, riporta al centro dell’attenzione uno dei capitoli più oscuri della cronaca italiana, con dichiarazioni che mettono in discussione anche alcune delle verità consolidate dalle sentenze. Al centro del confronto c’è in particolare la strage dell’armeria di via Volturno, a Bologna, avvenuta il 2 maggio 1991, in cui furono uccisi Licia Ansaloni e Pietro Capolungo, ex carabiniere. Messo sotto pressione dalle domande della giornalista, Savi nega la versione ufficiale secondo cui si sarebbe trattato di una rapina.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Uno Bianca, dopo 32 anni la rivelazione shock di Roberto Savi: “Perché non ci hanno presi”

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