Uno Bianca Roberto Savi parla dopo 32 anni Il sindaco Sadegholvaad | Offese alle vittime e alla verità

Dopo più di tre decenni, Roberto Savi, ex capo della banda conosciuta come Uno Bianca, ha deciso di parlare pubblicamente. La sua testimonianza arriva a distanza di 32 anni dagli eventi che tra il 1987 e il 1994 portarono a una serie di attentati e violenze in Emilia-Romagna e Marche. Il sindaco della città ha commentato le dichiarazioni, sottolineando come siano state percepite come offensive alle vittime e alla verità dei fatti.

Per la prima volta dopo 32 anni parla Roberto Savi, capo della banda della Uno Bianca che tra il 1987 e il 1994 seminò terrore tra Emilia-Romagna e Marche. Lo ha fatto a Belve Crime, nella puntata in onda su Rai 2, in un'intervista rilasciata a Francesca Fagnani che, ripercorrendo una pagina nera.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Uno Bianca, dopo 32 anni la rivelazione shock di Roberto Savi: “Perché non ci hanno presi”A oltre tre decenni dai fatti, Roberto Savi, capo della famigerata Banda della Uno Bianca, rompe il silenzio dal carcere di Bollate e torna a parlare... Leggi anche: Banda della Uno bianca, Roberto Savi: “Facevamo favori ai Servizi, parlavo con loro”. La rabbia dei familiari delle vittime Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Roberto Savi, il killer della Uno Bianca a Belve: Ci chiedevano di uccidere; Roberto Savi della Banda della Uno Bianca a Belve Crime: Personaggi non delinquenti ci hanno garantito protezione. Erano quelli che non ci hanno fatto prendere. E poi ci hanno fatto prendere; I servizi segreti ci hanno chiesto di uccidere. Uno Bianca, bufera su Roberto Savi; Bugie e misteri sulla banda della Uno Bianca: perché si indaga ancora sugli omicidi che insanguinarono Emilia-Romagna e Marche. Roberto Savi, il killer della Uno Bianca a Belve: Ci chiedevano di uccidereLe vittime contro la presenza di Roberto Savi in tv: Ha sbagliato palco, parli con i pm. Fagnani: Proviamo a dare un contributo per la verità ... rainews.it Chi è Roberto Savi, il capo della Uno Bianca età, vita privata, moglie, figli e relazioni sentimentali del poliziotto diventato assassinoIl nome Roberto Savi continua a evocare una delle pagine più inquietanti della cronaca italiana. Ex poliziotto, mente della Banda della Uno Bianca, ... ilsipontino.net Banda della Uno Bianca intervista aRoberto SAVI. Con amore, ma anche con la forza che nasce dalla verità, sento il dovere di condividere un pensiero dopo aver ascoltato ieri, a distanza di 32 anni, le parole di Roberto Savi durante la trasmissione Belve. Per - facebook.com facebook Il capo della Uno bianca a #Belve Crime: “Dietro di noi c’erano i servizi, a Roma parlavo con loro”. Poteva dirlo al processo x.com