Uno Bianca Roberto Savi parla dopo 32 anni Il sindaco Sadegholvaad | Offese alle vittime e alla verità

Da riminitoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo più di tre decenni, Roberto Savi, ex capo della banda conosciuta come Uno Bianca, ha deciso di parlare pubblicamente. La sua testimonianza arriva a distanza di 32 anni dagli eventi che tra il 1987 e il 1994 portarono a una serie di attentati e violenze in Emilia-Romagna e Marche. Il sindaco della città ha commentato le dichiarazioni, sottolineando come siano state percepite come offensive alle vittime e alla verità dei fatti.

Per la prima volta dopo 32 anni parla Roberto Savi, capo della banda della Uno Bianca che tra il 1987 e il 1994 seminò terrore tra Emilia-Romagna e Marche. Lo ha fatto a Belve Crime, nella puntata in onda su Rai 2, in un'intervista rilasciata a Francesca Fagnani che, ripercorrendo una pagina nera.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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