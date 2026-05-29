"Non c'era nessuna strategia del terrore". La verità di Fabio Savi, ex poliziotto e killer della banda della Uno Bianca, smentisce il fratello Roberto che nelle scorse settimane aveva alluso a una copertura dei servizi segreti nei delitti commessi tra l'87 e il 94 tra Marche ed Emilia Romagna. Fabio Savi affida la sua confessione ai microfoni di "Quarto Grado", nella puntata che andrà in onda stasera, 29 maggio, su Rete 4., Su "Quarto Grado" torna lo "Speciale carceri". Francesca Carollo ha intervistato in esclusiva Fabio Savi, uno dei fratelli della Banda della Uno bianca, condannato all’ergastolo per i reati che il gruppo criminale commise tra Emilia-Romagna e Marche dal 1987 al 1994. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Uno Bianca, Fabio Savi smentisce il fratello a "Quarto Grado": "Non c'era alcuna strategia, nessuno ci ha coperto"

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