Roberto Savi sarà nuovamente interrogato dalla procura in merito alle indagini sulla banda Uno Bianca. L’interrogatorio rappresenta un passo importante per gli inquirenti, che continuano a concentrarsi sui possibili complici del gruppo. La procura si sta concentrando sull’identificazione di tutte le persone coinvolte, cercando di fare chiarezza sui ruoli e sui collegamenti tra i diversi soggetti.

di Gilberto Dondi e Nicoletta Tempera Roberto Savi si troverà di nuovo faccia a faccia con i magistrati. Dopo tanti anni, infatti, l’ex capo della banda dei poliziotti-killer sarà interrogato dai pm titolari della nuova inchiesta sulla Uno Bianca. La Procura lo vuole sentire alla luce delle rivelazioni choc che Savi ha fatto nell’intervista dell’altra sera concessa a Francesca Fagnani durante la trasmissione ’Belve Crime’ su Rai Due. Roberto ha detto che la Uno Bianca aveva legami con i servizi segreti, che l’avrebbero coperta per anni prima di scaricarla e far arrestare tutti i componenti della banda, e che alcuni degli omicidi più efferati, come quello all’armeria di via Volturno, furono eseguiti su commissione, cioè su richiesta del famigerato livello superiore.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Uno Bianca, l’intervista choc. La Procura interrogherà Savi. Si stringe il cerchio sui complici

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