Universitarie ' Stem' | tre studentesse ravennati vincono una borsa di studio da 3mila euro
Tre studentesse di Ravenna hanno ricevuto una borsa di studio da 3.000 euro per studi nel settore STEM. L’evento si è svolto ieri in una sede storica e ha visto la partecipazione di oltre cento persone. La cerimonia ha evidenziato l’obiettivo di promuovere l’accesso delle donne agli studi scientifici, in linea con i principi di uguaglianza sanciti dalla Costituzione.
Promuovere l’accesso agli studi scientifici delle donne è un modo concreto per realizzare i valori di uguaglianza che sono inscritti nella Costituzione: questo il messaggio che è uscito ieri da Palazzo Rasponi dalle Teste di Ravenna, dove più di cento persone hanno partecipato all'evento dedicato. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Dal voto alle donne alla parità nella scienza: dieci borse di studio da 3mila euro a giovani studentesse universitarie
Luiss, borsa di studio da oltre 92 mila euro per una studentessa del SudUna studentessa del Sud ha ottenuto una borsa di studio del valore di oltre 92 mila euro offerta dalla Luiss Guido Carli.
Si parla di: Stem e parità di genere, una scuola bresciana sul podio nazionale.
Da Intergea borse di studio a tre studenti Stem di TorinoSono state consegnate le borse di studio, finanziate dal Gruppo Intergea, nell'ambito del concorso promosso dall'Unione Industriali Torino STart STem. Tre giovani studenti, iscritti al primo anno ... ansa.it
Innovazione e tecnologia. Tre borse di studio per giovani universitarieIncentivare le studentesse a iscriversi ai corsi universitari in ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico, le cosiddette lauree ‘Stem’. Questo l’obiettivo del bando promosso da ... ilrestodelcarlino.it