Universitarie ' Stem' | tre studentesse ravennati vincono una borsa di studio da 3mila euro

Notizia in breve

Tre studentesse di Ravenna hanno ricevuto una borsa di studio da 3.000 euro per studi nel settore STEM. L’evento si è svolto ieri in una sede storica e ha visto la partecipazione di oltre cento persone. La cerimonia ha evidenziato l’obiettivo di promuovere l’accesso delle donne agli studi scientifici, in linea con i principi di uguaglianza sanciti dalla Costituzione.