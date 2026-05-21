Luiss borsa di studio da oltre 92 mila euro per una studentessa del Sud

Una studentessa del Sud ha ottenuto una borsa di studio del valore di oltre 92 mila euro offerta dalla Luiss Guido Carli. La possibilità è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra l’università e due società di investimento, Renaissance Partners e Aurora Growth Capital. La borsa di studio coprirà le spese di iscrizione e soggiorno, e si inserisce in un programma di supporto a studenti meritevoli provenienti da aree meno favorite. La studentessa riceverà anche un percorso di mentoring durante il percorso accademico.

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