Luiss borsa di studio da oltre 92 mila euro per una studentessa del Sud
Una studentessa del Sud ha ottenuto una borsa di studio del valore di oltre 92 mila euro offerta dalla Luiss Guido Carli. La possibilità è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra l’università e due società di investimento, Renaissance Partners e Aurora Growth Capital. La borsa di studio coprirà le spese di iscrizione e soggiorno, e si inserisce in un programma di supporto a studenti meritevoli provenienti da aree meno favorite. La studentessa riceverà anche un percorso di mentoring durante il percorso accademico.
La Luiss Guido Carli, grazie al contributo di Renaissance Partners e Aurora Growth Capital, attraverso Renaissance Aifm, insieme a cinque società partecipate da Aurora — Farmo, Eurmoda, Promo-Pharma, Finlogic e Club del Sole — ha bandito un concorso per l’assegnazione di una borsa di studio a copertura totale dei costi universitari per l’intero percorso triennale del corso di laurea in Economics and Business, erogato in lingua inglese. La borsa di studio è destinata a una studentessa residente in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna o Sicilia, in condizioni di svantaggio socioeconomico certificate tramite Iseeu, che si iscriverà nell’anno accademico 20262027 al primo anno del corso di laurea triennale della Luiss. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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