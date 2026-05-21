Luiss borsa di studio da oltre 92 mila euro per una studentessa del Sud

Da ildenaro.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una studentessa del Sud ha ottenuto una borsa di studio del valore di oltre 92 mila euro offerta dalla Luiss Guido Carli. La possibilità è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra l’università e due società di investimento, Renaissance Partners e Aurora Growth Capital. La borsa di studio coprirà le spese di iscrizione e soggiorno, e si inserisce in un programma di supporto a studenti meritevoli provenienti da aree meno favorite. La studentessa riceverà anche un percorso di mentoring durante il percorso accademico.

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La Luiss Guido Carli, grazie al contributo di Renaissance Partners e Aurora Growth Capital, attraverso Renaissance Aifm, insieme a cinque società partecipate da Aurora — Farmo, Eurmoda, Promo-Pharma, Finlogic e Club del Sole — ha bandito un concorso per l’assegnazione di una borsa di studio a copertura totale dei costi universitari per l’intero percorso triennale del corso di laurea in Economics and Business, erogato in lingua inglese. La borsa di studio è destinata a una studentessa residente in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna o Sicilia, in condizioni di svantaggio socioeconomico certificate tramite Iseeu, che si iscriverà nell’anno accademico 20262027 al primo anno del corso di laurea triennale della Luiss. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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