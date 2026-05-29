Università | un evento sulla leadership femminile nella ricerca
Alla Scuola di Ingegneria dell’Università di Pisa si è svolto un evento sulla leadership femminile nella ricerca. Durante la giornata, sono intervenute dieci ricercatrici che hanno condiviso le proprie esperienze e i progetti in corso. Sono stati presentati cinque studi scientifici condotti da donne, con un focus su innovazione e sostenibilità. L’evento si è concluso con un dibattito tra le partecipanti e gli studenti presenti.
Pisa, 29 maggio 2026 – Alla Scuola di Ingegneria dell’Università di Pisa si è tenuto un evento dedicato alla leadership femminile che ha riunito, per la prima volta, le direttrici di tutti i Dipartimenti dell’Ateneo, insieme ad Alessandra Petrucci, rettrice dell’Università di Firenze, e Sabina Nuti, già rettrice della Scuola Superiore Sant’Anna. All'incontro hanno portato i suoi saluti anche il rettore dell'Università di Pisa, Riccardo Zucchi, e il prorettore vicario Giuseppe Iannaccone. Organizzato dal Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione (DII) in collaborazione con il Comitato Unico di Garanzia (CUG) dell’Università di Pisa, l’appuntamento fa parte di una serie di azioni messe in atto dal Dipartimento per modificare il modo in cui viene percepita l’uguaglianza di genere all’interno della ricerca. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Women and Leadership in Diplomacy
Notizie e thread social correlati
L'aceto degli italiani e la leadership al femminile: Lara Ponti tra le top manager della ricerca di Banca SellaLara Ponti, amministratrice delegata dell’azienda di Ghemme specializzata nella produzione di aceto, figura tra le principali manager presenti nello...
Università, Occhiuto: "Calabria sempre più eccellenza nella ricerca"Il governo regionale ha dichiarato che le università calabresi stanno diventando un punto di riferimento nel panorama nazionale e internazionale.
Argomenti più discussi: All’Università di Pisa un evento sulla leadership femminile nella ricerca; Leadership, competenze e governance: a Palazzo San Giorgio il confronto promosso da ANDAF sul ruolo delle donne nella finanza; Leadership femminile negli atenei: all’Università di Pisa il confronto tra rettrici e direttrici di Dipartimento; Le direttrici Unipi per la leadership femminile.
ALL'UNIVERSITA' DI PISA UN EVENTO SULLA LEADERSHIP FEMMINILE NELLA RICERCA Alla Scuola di Ingegneria dell’Università di Pisa si è tenuto un evento dedicato alla leadership femminile che ha riunito, per la prima volta, le direttrici di tutti i Diparti facebook
Francesca Di Tonno, Coordinatrice del Gruppo Le Imprenditrici di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, ha partecipato all’evento AI e leadership: lo spazio delle donne nella nuova governance manageriale del futuro L’iniziativa, promossa dall’Univer x.com
Università Popolare di Milano: le 4 direzioni di leadership per un valore etico e legale ancora più forteNella storica cornice dell’Università Popolare degli Studi di Milano, si è tenuto un evento di alta formazione universitaria dal titolo Le 4 Direzioni della Leadership. Un’iniziativa di grande ... milano.repubblica.it