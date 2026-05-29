Università | un evento sulla leadership femminile nella ricerca

Notizia in breve

Alla Scuola di Ingegneria dell’Università di Pisa si è svolto un evento sulla leadership femminile nella ricerca. Durante la giornata, sono intervenute dieci ricercatrici che hanno condiviso le proprie esperienze e i progetti in corso. Sono stati presentati cinque studi scientifici condotti da donne, con un focus su innovazione e sostenibilità. L’evento si è concluso con un dibattito tra le partecipanti e gli studenti presenti.