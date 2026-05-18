L' aceto degli italiani e la leadership al femminile | Lara Ponti tra le top manager della ricerca di Banca Sella

Lara Ponti, amministratrice delegata dell’azienda di Ghemme specializzata nella produzione di aceto, figura tra le principali manager presenti nello studio sulla leadership femminile nelle imprese di famiglia. La ricerca, promossa da Banca Sella e condotta dal Family Business Lab della Liuc – Università, analizza la presenza delle donne alla guida delle aziende a conduzione familiare. L’indagine si focalizza su aziende italiane che da generazioni portano avanti tradizioni e produzioni di qualità, come quella di Ponti.

Lara Ponti, amministratrice delegata di Ponti, storica azienda di Ghemme che da nove generazioni produce aceto, è tra le protagoniste della ricerca sulla leadership femminile nelle imprese di famiglia promossa da Banca Sella e realizzata dal Family Business Lab (Fabula) della Liuc – Università. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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