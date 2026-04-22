Università Occhiuto | Calabria sempre più eccellenza nella ricerca

Il governo regionale ha dichiarato che le università calabresi stanno diventando un punto di riferimento nel panorama nazionale e internazionale. Secondo le dichiarazioni ufficiali, queste istituzioni universitarie attirano progetti di ricerca e sviluppano competenze che favoriscono la crescita della regione. La comunicazione evidenzia come l’ateneo contribuisca alla formazione di figure professionali e al rafforzamento del settore accademico locale.