Università Occhiuto | Calabria sempre più eccellenza nella ricerca
Il governo regionale ha dichiarato che le università calabresi stanno diventando un punto di riferimento nel panorama nazionale e internazionale. Secondo le dichiarazioni ufficiali, queste istituzioni universitarie attirano progetti di ricerca e sviluppano competenze che favoriscono la crescita della regione. La comunicazione evidenzia come l’ateneo contribuisca alla formazione di figure professionali e al rafforzamento del settore accademico locale.
“Le Università calabresi rappresentano sempre più un’eccellenza a livello nazionale e internazionale: attraggono ricerca, contribuiscono alla creazione di competenze e, dunque, alla crescita dell’intera Regione. I risultati forniti dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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