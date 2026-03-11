Servizio idrico nel Sannio appello a Fico | Annulli la gara per il socio privato di Sannio Acque

Il movimento “Altra Benevento è possibile” ha chiesto al presidente della Regione Campania, Roberto Fico, di intervenire per bloccare la gara relativa al socio privato di Sannio Acque. L’appello arriva in un momento in cui si discute della gestione del servizio idrico nel Sannio, con l’obiettivo di evitare la privatizzazione del sistema. La richiesta è stata ufficialmente rivolta al presidente della Regione Campania.

Tempo di lettura: 3 minuti Il movimento "Altra Benevento è possibile" chiede al presidente della Regione Campania, Roberto Fico, di intervenire per fermare la privatizzazione del servizio idrico nel Sannio. L'invito è contenuto in una lettera inviata questa mattina via PEC alla Regione, nella quale il coordinatore Gabriele Corona sollecita un atto concreto: la revoca della gara bandita dalla Regione Campania per l'individuazione del socio privato della società Sannio Acque Srl, destinata a gestire il servizio idrico integrato nei comuni della provincia. Secondo il movimento, le recenti dichiarazioni politiche sulla gestione pubblica dell'acqua in Campania sarebbero fuorvianti.