In Ungheria, il governo guidato da Péter Magyar ha autorizzato la manifestazione del Budapest Pride, prevista per il 27 giugno, dopo anni di divieti imposti dal precedente governo. La decisione segue un lungo periodo di blocchi e restrizioni sulla parata, che ora potrà svolgersi regolarmente. La sfilata si terrà nel centro della capitale, coinvolgendo partecipanti e sostenitori dei diritti civili.

In Ungheria, sotto il nuovo governo di Péter Magyar arriva il via libera ufficiale per la sfilata del Pride il 27 giugno. L'anno scorso la manifestazione sfidò il bando richiamando oltre 180mila persone Aria nuova inUngheriaanche per i diritti civili. La polizia ungherese ha ufficialmente affermato chenon vieterà la parata del Pride in programma per il 27 giugno a Budapest. La manifestazione era stata per anni al centro di forti tensioni con il governo del precedente premierViktor Orbán, tanto che lo scorso anno l’evento era stato vietato dall’ex primo ministro nazionalista. Il precedente primo ministro e leader del partito di estrema destraFideszaveva introdotto una legge che, di fatto,metteva al bando il Pride. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ungheria, svolta per i diritti civili: autorizzato il Budapest Pride dopo gli anni di divieti di Orbán

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